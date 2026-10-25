Незаконна предизборна агитация близо до секция в Созопол

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Нарушение на изборното законодателство е установено в Созопол след подаден сигнал до Районната избирателна комисия в Бургас.

На улица „Аполония", на по-малко от 50 метра от избирателна секция, е бил поставен LED рекламен дисплей с изображението на кандидат за президент и предизборен лозунг.

След извършена проверка РИК е установила, че става въпрос за агитационен материал, чието разполагане в близост до избирателни секции е забранено в изборния ден.

Комисията е разпоредила на кмета на Созопол незабавно да премахне агитационните материали, съобщава БНТ.