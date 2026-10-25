Слаб интерес към изборите в Истанбул в сутрешните часове

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В Истанбул гласуването на изборите за президент и вицепрезидент на България започна навреме. Всички избирателни секции бяха отворени в определения от Централната избирателна комисия (ЦИК) час. Поради часовата разлика с България, избирателните секции бяха отворени един час по-рано.

На територията на Истанбул са разкрити 22 секции. В тях могат да гласуват лица, притежаващи българско гражданство. Те се намират предимно в европейската част на мегаполиса в компактно населените с изселници от България квартали в училищни сгради.

Изборният ден в Истанбул започна при изключително слаб интерес. Не се наблюдават познатите от предишни избори опашки и струпване на хора. Подобно явление се наблюдава за пръв път, съобщиха от изселническите организации.

В квартал Авджълар, където живее компактна група български изселници, е разкрита една секция, в която се гласува на хартиен носител. В избирателния списък, закачен пред стаята за гласуване, са записани 70 души. В стаята за гласуване са поставени две урни. Попълването и подписването на заявленията за гласуване става в стаята пред членовете на секционната комисия. До 14 ч. местно време там бяха гласували около 50 души.

Втора секция е разкрита в квартала Фирюзкьой, където се гласува с машини.

Много е слаб интересът към гласуването и в другите избирателни секции на територията на Истанбул, обясниха от изселническите организации. Това се наблюдава в избирателните секции в квартал Картал на азиатския бряг, където се гласува на хартиен носител, в кварталите Байрампаша, Есенюрт, Багджълар, Газиосманпаша.

В Ялова са разкрити две секции, но и в двете са се явили малко хора - около 50-60 души.

Много е вяло гласуването в град Бурса, където са разкрити 17 секции, съобщи представител на Асоциацията на балканските изселници - Балгьоч. По думите му пред секциите няма хора, идват поединично, гласуват и си отиват, пише БТА.

Не се съобщава за нередности или скандали в изборния ден.

Избирателните секции в Истанбул и Бурса са три пъти повече спрямо парламентарния вот през април тази година, но няма желаещи да гласуват, необичайно слаб е интересът, според изселническите организации.