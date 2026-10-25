Висока е активността в Сърбия сред гласуващите на изборите в България

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Висока е избирателната активност на изборите за президент и вицепрезидент на Република България, които се провеждат на територията на Сърбия.

До 9 ч. местно време в двете секции в Цариброд, където живеят представители на българското национално малцинство са гласували 100 души. След образуването на опашки от желаещи да гласуват на парламентарните избори през април тази година, когато секцията бе само една, за президентския вот в Цариброд бе открита още една секция.

Възможност да упражнят правото си на глас български граждани има и в близкия до Царибод град Пирот, където секция бе открита за първи път.

В секцията в българското посолство в Белград също се наблюдава засилена активност. До 9 часа сутринта тук са гласували 45 души, пише БТА.

Изборният ден във всички седем секции на територията на Сърбия започна навреме и протича нормално.