Почетоха паметта на Йордан Радичков под вековния дъб в родното му село Калиманица

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По повод 97-годишнината от рождението на големия български писател Йордан Радичков РИОСВ - Монтана организира образователна среща с учениците от Екоклуба към ПГПЧЕ „Петър Богдан" - Монтана край вековния дъб в някогашното село Калиманица.

На това забележително място, свързано с детството на писателя, младите хора се докоснаха до историята на едно изчезнало село и до дървото, което продължава да пази спомена за него.

На възраст около четири века, дъбът е жив свидетел на историята на Северозапада.

Той е преживял поколения хора, исторически събития и изселването на Калиманица при изграждането на язовир „Огоста". Някога издигал се край селското училище, днес той е сред малкото останали свидетелства за живота в родното село на Радичков.

Под величествената му корона учениците научиха интересни факти за живота и творчеството на писателя, за съдбата на Калиманица и за значението на вековните дървета като част от природното и културното наследство на България.

Разговаряхме и за отговорността да съхраняваме не само природните забележителности, но и историите, традициите и спомените, които ги свързват с местните общности.

В края на срещата учениците получиха грамоти, връчени от директора на РИОСВ - Монтана Светослав Илиев и заместник областния управител на област Монтана Зорница Михайлова, в знак на признание за активното им участие и проявения интерес.

Събитието е свързано с инициативата на РИОСВ - Монтана „Живите корени на България", насочена към издирване, документиране и популяризиране на стари и забележителни дървета в областите Монтана и Видин.