Мъж и жена налетяха на член на СИК в Пловдив, заради шапка с буква Z

Полицията се е намесила и нашият служител не е пострадал, заяви председателят на РИК 16 Ивайло Василев

Мъж и жена, които отишли да гласуват в пловдивското училище в "Тракия" "Димитър Матевски", налетяха на член на секционната избирателна комисия, тъй като бил с шапка, на която имало буквата Z.

Ситуацията се развила по обяд, когато длъжностното лице излязло за почивка в двора на учебното заведение. Там той видял мъжа и жената, които влезли в словесен конфликт с него. След това той влязъл в избирателната си секция и продължил работата си. Двамата нарушители го последвали и поискали от него да свали шапката и да им я даде. Мъжът бутнал члена на СИК, а той неволно ударил и друга жена от избирателната комисия. Тогава дежурен полицай се намесил и бързо предотвратил физическата саморазправа.

"Говорихме с председателя на СИК и тя ни каза, че МВР са снели показания и от тримата. Нашият член на избирателната комисия е продължил да върши служебните си задължения и не е пострадал", заяви пред "24 часа" председателят на РИК 16 - Пловдив-град Ивайло Василев. И добави, че членовете на СИК са длъжностни лица, които попадат под закрилата на закона.

"От името на РИК искам да заявя, че реакцията на МВР е била изключително бърза и адекватна и заради това не се е стигнало до ескалиране на страстите", добави той.

Към момента обстановката в "Димитър Матевски" вече се е успокоила и изборния ден в Пловдив и областта протича безпроблемно.