По-слаба активност при прокурорите на балотажа за ВСС

По-слаба активност се наблюдава сред прокурорите, които за втори ден днес избират своите представители в Прокурорската колегия на ВСС. За разлика от вчера, когато към 13 часа активността беше 61,77 %, или 968, сега е 53,73 % - 842. Право на глас по избирателни списъци имат 1567 прокурори.

До балотаж се стигна, след като в събота нито един от 25-те кандидати не събра подкрепата на повече от половината от гласувалите. При балотажа принципът е същия, но ако няма получил подкрепата на повече от половината гласували, се класират четиримата, получили най-много гласове. При равен брой се тегли жребий в присъствието на заинтересованите.

Прокурорите трябва да изпратят във ВСС четирима свои представители.

На всички етапи от изборния процес могат да присъстват регистрираните от Прокурорската колегия наблюдатели - упълномощени представители на Асоциация „Форум", на Българския институт за правни инициативи, на Сдружение „Будни хора" и на Сдружение „Правосъдие за всеки", застъпниците на кандидатите за членове на ВСС Красимира Филипова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Десислава Петрова – заместник-административен ръководител на Софийска градска прокуратура, Георги Чинев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Ивайло Илиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил и Пламен Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура, както и представители на медиите, съобщиха от ВСС.