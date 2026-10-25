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По-слаба активност при прокурорите на балотажа за ВСС

Ана Михова

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Висшият съдебен съвет (ВСС) Снимка: Снимка: Архив

По-слаба активност се наблюдава сред прокурорите, които за втори ден днес избират своите представители в Прокурорската колегия на ВСС. За разлика от вчера, когато към 13 часа активността беше 61,77 %, или 968,  сега е 53,73 % - 842. Право на глас по избирателни списъци имат 1567 прокурори. 

До балотаж се стигна, след като в събота нито един от 25-те кандидати не събра подкрепата на повече от половината от гласувалите. При балотажа принципът е същия, но ако няма получил подкрепата на повече от половината гласували, се класират четиримата, получили най-много гласове. При равен брой се тегли жребий в присъствието на заинтересованите. 

Прокурорите трябва да изпратят във ВСС четирима свои представители.   

 На всички етапи от изборния процес могат да присъстват регистрираните от Прокурорската колегия наблюдатели - упълномощени представители на Асоциация „Форум", на Българския институт за правни инициативи, на Сдружение „Будни хора" и на Сдружение „Правосъдие за всеки", застъпниците на кандидатите за членове на ВСС Красимира Филипова – прокурор във Върховна касационна прокуратура, Десислава Петрова – заместник-административен ръководител на Софийска градска прокуратура, Георги Чинев – административен ръководител на Окръжна прокуратура – Бургас, Ивайло Илиев – прокурор в Окръжна прокуратура – Кюстендил и Пламен Петков – прокурор в Софийска районна прокуратура, както  и представители на медиите, съобщиха от ВСС.

Висшият съдебен съвет (ВСС)

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