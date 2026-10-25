Кирил Вълчев: Най-важната тема е в България да има повече българи (Видео)

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За разлика от 90-те години, убийството на Слави Бинев бе разкрито за часове от службите, заяви кандидатът за вице

Президентството трябва да е място за съгласие през разговор по важни национални теми. Най-важната е в България да има повече българи - да остават тук, а тази, които заминаха да се завръщат у дома в страна на сигурност, справедливост, свобода, благоденствие, знание и мир.

Това заяви кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев, който гласува в столичната 1-ва английска гимназия.

"Искам да благодаря на всички, които гласуваха. И да призова всички българи да гласуват. С това, че гласуваме поемаме отговорността си не само към паметта за българската държавност, а и към бъдещето на България", каза още Вълчев.

"Най-важното е да започнем да разговаряме спокойно, да постигаме съгласие. Това е нашето послание с президента Йотова", категоричен бе кандидатът.

Той изрази надежда до края на деня избирателната активност до края на деня да се увеличи. И призова българите добре да обмислят и да гласуват.

За случая с НСО и журналистката от ПИК Соня Колтуклиева, Вълчев заяви, че е изразил лично към нея своята съпричастност.

"Всички трябва да се опитаме да свалим напрежението в обществото", каза той. И допълни, че подкрепя дадената оставка на шефа на НСО ген. Емил Тонев.

Кандидатът за вицепрезидент коментира и убийството на бизнесмена Слави Бинев и призова да бъде изчакано разследването. Според него за разлика от 90-те години, случаят е бил разкрит за часове от службите.

"Не бих правил обобщения и сравнения с 90-те години", допълни той.