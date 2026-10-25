Международни наблюдатели посетиха Пазарджик в изборния ден

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Областният управител на Пазарджик Борислав Богословов се срещна днес с генералния секретар на Парламентарната асамблея на Черноморското икономическо сътрудничество (ПАЧИС) акад. Асаф Хаджиев и със София Вултепси – гръцки политик, бивш журналист и депутат, заместник-председател на ПАЧИС.

Двамата представители на международната организация са регистрирани от Централната избирателна комисия (ЦИК) като международни наблюдатели на изборите за президент и вицепрезидент на Република България.

По време на срещата бяха обсъдени организацията на изборния процес, създадените условия за провеждане на вота и ролята на международните наблюдатели за гарантиране на прозрачността и доверието в изборния процес.

Областният управител запозна гостите с предприетите на областно ниво организационни мерки за нормалното протичане на изборния ден.

В рамките на визитата си международните наблюдатели ще посетят РИК – Пазарджик и секционни избирателни комисии в областта, където ще проследят организацията и провеждането на изборите.