Почти няма хора пред двете избирателни секции в Рим наобяд. За липсата на интерес към вота в италианската столица говори и фактът, че до 13 часа са гласували едва няколко десетки българи. За пръв път тук гласуването е чрез машини.

Българските граждани на Апенините имат възможност да гласуват за президент и вицепрезидент в 29 секции в различни градове, включително за първи път в Палермо.

За сравнение, на парламентарните избори през април тази година в Италия бяха гласували близо 6500 души в 27 секции.

Най-много секции отново има в Милано -три, разположени в българското училище. В област Ломбардия живеят близо 8000 българи, което обяснява значението на града като един от основните центрове на българската общност на Апенините. В Рим са разкрити две секции в българското посолство. В област Лацио общият брой на секциите е четири. Избирателни секции има също в Тоскана, Емилия-Романя, Пулия, Кампания и в други части на страната.

Гласуването е организирано в следните градове и населени места: Абадия ди Монтепулчано, Акония ди Куринга, Анкона, Бари, Болоня, Верона, Генуа, Колеферо, Матера, Милано, Неапол, Нетуно, Палермо, Перуджа, Пескара, Понтедера, Рим, Римини, Салерно, Сиена, Торино, Тренто, Триест, Флоренция, Фоджа и Чезена.

Освен в посолството в Рим и в българското училище в Милано, секции са организирани и към почетните консулства в Болоня и Неапол. В редица населени места местните общини са предоставили помещения за провеждането на изборите.

По данни от резултатите на последните общи избори най-много гласове в Италия получиха „Прогресивна България" -2440 гласа, а после коалицията „Продължаваме промяната -Демократична България" -1620 гласа.

По данни на Италианския статистически институт към 2025 г. са регистрирани официално 47 400 български граждани в страната. Най-много са в Ломбардия с център Милано , или около 8000. Следва Кампания с център Неапол -около 5800, после Лацио с център Рим-близо 5800. Смята се, че действителният брой живеещи българи на Ботуша са поне два пъти повече от официално регистрираните.