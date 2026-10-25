Волгин: Гласувах за президент и вицепрезидент, които ще мислят за българския национален интерес

Петър Волгин упражни правото си на глас в 9:15 ч. днес. След вота той каза:

"Гласувах за това България да има президент и вицепрезидент, които ще мислят преди всичко за българския национален интерес. И в настоящия момент най-важното е президентът и вицепрезидентът да направят всичко възможно, за да може България да бъде твърдо на страната на мира.

За съжаление, има хора и в София, и в Брюксел, които неистово искат да включат България във войната. Българският президент и вицепрезидент трябва да бъдат гарант, че това няма да се случи, защото много е важно да останем твърдо на позицията на мира и да не се вслушваме в тези омайни милитаристични песни. Много е лесно да бъде въвлечена България във войната, а много е трудно да бъде извадена оттам.

И другото, което е много важно – да осигурим на българските граждани сигурност, за да могат те да се чувстват сигурни за себе си, за децата си, за възрастните си родители, за работните си места, за доходите си. Ето в тази посока трябва да работи българският президент и се надявам точно такива хора да бъдат избрани на днешните избори", каза Петър Волгин.