Патриарх Даниил осъди нападението срещу православен храм в Йордания

Българският патриарх Даниил осъди нападението срещу православния храм „Св. Георги" в Хамуд, област Карак, Йордания, при което има загинали и ранени. В съболезнователно писмо до Йерусалимския патриарх Теофил III той изрази съпричастност към пострадалите и техните семейства, съобщиха от Българската православна църква (БПЦ).

Нападението е извършено по време на опело, на което са присъствали близки на починал човек. „Особено печално в случая е обстоятелството, че хора, дошли да изпратят свой близък с молитва и надежда за възкресение, сами станаха жертви на жестоко насилие", посочва патриарх Даниил.

Той поднася съболезнования на Йерусалимския патриарх, семействата на загиналите и православната общност. Българският патриарх отправя молитви за упокой на душите на загиналите, за възстановяване на ранените и за подкрепа на техните близки.

„Решително осъждаме този терористичен акт и всяко посегателство срещу човешкия живот и светостта на Божиите храмове. Молим се насилието да бъде прекратено, а мирът и взаимното уважение между хората да бъдат съхранени", се казва в писмото.

Патриарх Даниил заявява още подкрепата си за усилията на Йерусалимската патриаршия да съхранява християнското присъствие в Светите земи. Той отправя и молитва за мир в Йордания и в целия Близък изток.