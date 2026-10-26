Турският бизнесмен гръмнал в лицето Слави Бинев, защото обидил до сълзи съпругата му Ния (Обзор)

Българката, която е дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев, била съдружничка на Бинев

Жената на бившия депутат направила кафе на задържаните за смъртта му и отишла до магазина

Обида към съпругата на турския бизнесмен Еюп Темиз - българката Ния, която дори я докарала до плач, е в основата на убийството на бившия депутат, бизнесмен и шеф на федерацията по таекуондо Слави Бинев.

Той беше застрелян в събота преди обед, месец и половина преди да навърши 61 години.

Новината за смъртта му шокира мнозина, тъй като в първите минути се смяташе, че е поръчково убийство. Обвиненият като извършител Темиз и двамата мъже, които го съпровождали по време на престъплението, бяха задържани час по-късно. Така версията за неизвестен поръчител и също толкова неизвестен извършител бързо беше опровергана. Минути след като тримата бяха арестувани, от МВР съобщиха, че вътрешният министър Иван Демерджиев няма да отиде на планирано посещение, на което е трябвало да присъства и Слави Бинев. Демерджиев трябваше да е гост на турнира “Таекуондо срещу зависимости”, но официалната му част е отменена. Вътрешният министър бе патрон на тазгодишната кауза и затова бе планирано да открие състезанието. На самия турнир паметта на Бинев бе почетена с минута мълчание.

Още в неделя прокуратурата повдигна обинение на Еюп Темиз, а двамата му спътници, единият от които негов сънародник, а другият българин с турски произход, са свидетели.

Слави Бинев и Ния Темиз са съдружници в строителната фирма “Евинко”,

а мъжът ѝ е зам.-шеф на турската федерация по таекуондо.

Жената, която е дъщеря на бившия главен архитект на София Стоян Янев, участва в строителни проекти в София и Пловдив. С Бинев я свързва и работата в управата на Българската федерация по таекуондо, оглавявана от убития бизнесмен. Ния е архитект като баща си, с Бинев работели и по други проекти, по които той бил посредник.

Часове преди убийството - в петък вечерта, Еюп, негов приятел и преводачът им

били на вечеря в дома на бившия евродепутат

в столичния кв. “Павлово”. Обсъждали строителните проекти, по които Бинев се явявал посредник. Въпреки че искал по-висока комисиона, Еюп си тръгнал в добро настроение и готов да преговаря.

В събота сутринта обаче заварил съпругата си Ния да плаче. Причината - Бинев я обидил жестоко в телефонен разговор. Бесен, Еюп звъннал на преводача, който му бил и шофьор, както и на приятеля си. Тримата тръгнали към кв. “Павлово”. Оставили автомобила пред ул. “Резньовете” 8, където е жилището на Бинев, а камера ги заснела да влизат. Часът бил 10 сутринта.

Тримата се насочили към кабинета на Бинев, а съпругата му им направила кафе и отишла до магазина. Еюп потърсил сметка от бизнесмена и настоял да се извини на съпругата му. Домакинът обаче категорично отказал, дори настоял, че бил прав. Тогава Еюп извадил законния си пистолет SIG Sauer и прострелял Бинев в главата. Проектилът заседнал в задната част на черепа му.

Другите двама мъже с Еюп били шокирани, но решили да не подават сигнал в полицията

Тримата тръгнали да бягат, но се оказало, че не могат да си отворят входната врата. Затова се наложило да прескачат оградата. Преводачът обаче бил по-пълен и не могъл да я преодолее. Затова се наложило двамата да се върнат и да му помогнат.

По това време икономът на Бинев, който чул изстрела, отишъл да види какво се случва. Намерил безжизненото тяло на шефа си и веднага подал сигнал на спешния тел. 112.

Пристигналите на място медици само констатирали смъртта на бизнесмена. Криминалистите от 6-о РУ пък бързо разбрали за мъжете по записите от камерите.

Те се свързали с колегите си от СДВР и Националната полиция и лексусът бил локализиран. Той бил спрян на магистрала “Тракия” в района на Траянови врата.

Секунди преди това Еюп изхвърлил пистолета си, но полицаите го видели. Оръжието е приобщено по делото, назначена му е експертиза, която да покаже дали с него е стреляно по Бинев.

В колата имало още един пистолет - на другия турчин. И той е иззет. Двете оръжия са законни, разказа главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов.

МВР проверява неуредени финансови отношения като мотив за убийството. “Предполагаме, че мотивът за убийството, въпреки че е много рано да коментираме, са някакви неуредени финансови отношения”, съобщи Николов в събота.

Убийството не е поръчково,

посочи той. И добави, че не е планирано, затова при влизането и излизането мъжете не прикривали нито лицата си, нито колата си.

Заради брака си с Ния обвиненият за убийството е постоянно пребиваващ у нас. Преди да дойде в България, Темиз е гравитирал около турското ултранационалистическо движение “Сивите вълци”. Негов член бе и Мехмет Али Агджа, който на 13 май 1981 г. на площад “Свети Петър” във Ватикана простреля папа Йоан Павел II.

Темиз имал много добри контакти с посолството на Турция в София. Парадирал, че е важен член на Партията на справедливостта и развитието на турския президент Реджеп Ердоган.

По предварителна информация турските граждани са се занимавали със строителство и имали фирма, която изгражда два комплекса в София.

В събота около 18 часа тримата бяха конвоирани до сградата на СДВР в центъра на София. Полицаи с маски ги въведоха с белезници през страничен вход. Там българинът и другият турчин разказали за спора за пари от предната вечер, както и за сълзите на Ния.

“Събран е значителен доказателствен материал

по случая. Бинев е убит с един изстрел в лицето, извършителят е един. Той не е български гражданин. Предвид това и опасността да се укрие е задържан за до 72 часа, като ще бъде внесено искане за постоянен арест. За другите двама задържани не са събрани доказателства за съпричастност към престъплението. Бинев и задържаните са се познавали добре и са имали делови отношения”, обясни говорителят на градската прокуратура Николай Николаев. Той не навлезе в подробности за мотива. Очаква се гледането на мярката за неотклонение на Темиз да бъде във вторник. Ако бъде признат за виновен, той може да получи от 10 до 15 г. затвор.

Той преживя бой от борците, отвличане, мутренските времена и шамарите на Георги Илиев

Комуто е писано да се удави, няма да се обеси. Тази народна мъдрост сякаш с пълна сила важи за убития в събота Слави Бинев - бивш собственик на култови софийски заведения, спортист, бивш евродепутат и народен представител, архонт, баща на пет деца.

60-годишният бизнесмен, преживял отвличане и побой от т.нар. борци, мутренските времена на 90-те години на миналия век, конфликт с покойния шеф на ВИС-2 Георги Илиев и успял да извади името си от дългия списък на ъндърграунд героите на прехода, загина от ръката на делови партньор в собствения си дом.

Подобна крайно нелепа смърт споходи една друга митична фигура от 90-те - Иво Карамански. И той не беше застрелян от скрит в мрака снайперист, маскиран моторист или от автомобил в движение. Но докато при Карамански има и версия, че изстрелът може и да не е бил точно в резултат на афект, то при Бинев нищо не е предполагало фаталния край на живота му часове по-рано.

Слави Бинев, чието име всъщност е Славчо, е роден в София на 10 декември 1965 г. Баща му Пенчо Бинев е химик. По майчина линия дядо му е известният детски писател Георги Сърненски.

Името му извън спорта нашумя още през 1993 г. Тогава времената са съвсем други. Здрави и млади мъже в официални анцузи и ризи от пясъчна коприна, повечето доскорошни състезатели в различни спортове - борба, бокс, карате, таекуондо, а и не само, останали без лагери и тренировки, се състезават на улицата - бият се, отвличат се, гърмят се по тъмните улици на София. Нападенията и престрелките са всекидневие.

В началото на ноември 1993 г. на някои им писва и създават асоциация “Защита”. В нея влизат прокурори, политици и спортни деятели. Целта им е да обединят бившите спортисти срещу престъпността. Появявят се обаче съмнения, че искат да завземат охранителния бизнес на борците. Слави Бинев е сред учредителите, като тогава се твърди, че година по-рано бил бит от борците.

Техният удар идва на 16 ноември, когато десетки мъже нахлуват в спортния комплекс “Дескрим” в София, нает от Бинев. Следва побой и отвличането му. Нападателите го ритали, влачили го за краката през паркинга и го натоварили в “Нива”. От главата му течала кръв. Заради опасността от нови сблъсъци тогавашният вътрешен министър Виктор Михайлов изкарва полиция и барети по улиците на София.

Според твърдения поводът бил стар дълг на сина на служител в “Мултигруп”. Борците се намесили в подкрепа на длъжника, а другата група - на каратистите - на кредитора.

След нападението обвинени са Красимир Маринов-Големия Маргин, Дмитрий Минев-Димата Руснака, Димитър Джамов и Пело Стоев. Те обаче успяват да се покрият и са обявени за издирване. По-късно Слави Бинев променя показанията си. Делото за въоръжен грабеж, побой и отвличане е прекратено на 18 ноември 1994 г., а издирваните “излизат от нелегалност”. Месеци преди това обаче “Защита” преустановява дейността си, защото един от основателите ѝ е застрелян.

Седем години по-късно е конфликтът на Слави Бинев с лидера на ВИС-2.

На 11 октомври 2000 г. около 2 ч Георги Илиев пристигнал пред БИАД с шестима души. Охраната обяснила, че присъствието им е нежелателно. Компанията все пак влязла и се насочила към сепарето на Бинев. Двамата се ръкували и разменили реплики, след което Георги Илиев го ударил два пъти с ръка в главата. Бинев паднал на земята, а шефът на ВИС-2 и придружителите му си тръгнали.

По онова време Слави Бинев държи едни от най-известните заведения в София. Сред тях са “Библиотеката”, “Дали”, “Империал” и няколко кафенета. Акционер е и в холдинг, който обединяваше дружества с интереси в охраната, строителството и инвестициите.

Той и Георги Илиев кръстосват шпаги цивилизовано - в съда. През 2001 г. шефът на ВИС и “ВАИ холдинг” е оправдан, но делото е върнато за ново разглеждане, след като Бинев не бе допуснат като страна в процеса. На 22 април 2002 г., когато трябваше да се гледа делото, Съдебната палата е затворена заради сигнал за бомба. При проверката взривно устройство не е открито. При повторния процес Бинев заявява, че е заплашван с убийство от боса на ВИС и хората му.

Отказва обаче предложената му от съда охрана с обяснението, че се е погрижил за защитата си. И Илиев, и Бинев идват на заседанията с гардове, а в залата се влиза след проверка за оръжие.

На 15 май 2003 г. Софийският районен съд признава Георги Илиев за виновен за лека телесна повреда и му налага административна глоба. Присъжда и обезщетение за Бинев. Оправдава Георги Илиев за хулиганство, като приема, че реплика на Слави Бинев го е предизвикала да го удари. През 2004 г. Софийският градски съд потвърждава решението.

На 3 януари 2007 г. Старозагорският митрополит Галактион провъзгласява Бинев за архонт в римската базилика “Санта Мария Маджоре”. На 24 януари Светият синод съобщава, че подобно звание не съществува сред отличията на Българската православна църква, а извършените удостоявания са недействителни. Синодът уточнява, че посещението на Галактион в Рим е било частно.

Същата година Слави Бинев е избран за евродепутат от “Атака” и се кандидатира за кмет на София. През 2009 г. получава втори мандат в Европарламента, но през 2011 г. напуска партията на Волен Сидеров. През 2012 г. представя Гражданското обединение за реална демокрация - ГОРД. Две години по-късно преминава в НФСБ и влиза в 43-ото народно събрание от Хасково с листата на Патриотичния фронт.

На 27 ноември 2014 г. оглавява парламентарната комисия по култура и медии.

Изборът му предизвиква протести на творци. “Аз съм най-подготвеният да оглавя тази комисия ако не в цялата държава, то в парламента”, заявява Бинев. На 8 декември обаче подава оставка. През 2017 г. се кандидатира за депутат от ДПС, но не е избран.

След това се посвещава изцяло на бизнеса и не прави повече опити за политиката.

