Последната снимка на Слави Бинев - в посолството на Южна Корея заради таекуондото

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Беше европейски шампион и треньор на националния, даде на България бронзов медал на олимпиадата като президент

До последно Слави Бинев остана свързан със спорта и най-вече с таекуондото като олимпийски спорт.

С това бяха свързани и последните му три публични изяви - на 14 февруари участва в общото събрание на Българския олимпийски комитет, където е един от заместниците на председателя Весела Лечева, после на прием в посолството на Република Корея по повод Деня на основаването и Деня на въоръжените сили, а само преди броени дни бе в Пловдив, за да подкрепи кандидатурата на града за спортна столица на Европа.

Спортната кариера на Слави Бинев е свързана с бойните изкуства и по-конкретно с олимпийското таекуондо (стил WT), където той постига сериозни успехи като състезател и като дългогодишен ръководител.

Най-големият му личен успех на международното поле е европейската титла по таекуондо на първенството в Целе, Словения.

Бил е и абсолютен балкански шампион

през 1990 г., както и многократен републикански шампион в периода между 1987 и 1992 г., като печели множество национални титли в своята категория. Известно време е и старши треньор на националния отбор по таекуондо.

След края на активната си състезателна кариера Бинев се посвещава на развитието и администрацията на олимпийското таекуондо в България и на международно ниво:

4 Президент на Българската федерация по таекуондо (БФТ). Дълги години я ръководи и я утвърждава на световната карта.

4 Избран е за първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз (ETU), а от 2025 г. става и член на борда на директорите на Световната федерация по таекуондо.

4 Беше зам.-председател на БОК до последно. Веднага след смъртта му оттам излязоха с официално съобщение, в което се казваше:

Българският олимпийски комитет поднася своите съболезнования на семейството, близките, приятелите и колегите на Слави Бинев.

Ще го запомним с неговата любов към спорта.

Той бе член на Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет от 2005 г. През 2017 г. бе избран за президент на Българската федерация по таекуондо - пост, който също заемаше до кончината си. Бинев бе първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз (ETU), а от 2025 г. - член на Борда на директорите на Световната федерация.

Спортната му кариера е изцяло свързана с таекуондото, където става абсолютен европейски шампион като състезател през 1992 г.

Поклон пред паметта му!

Под негово ръководство българското олимпийско таекуондо постига исторически резултати, сред които най-ярко се отличава спечелването на бронзов медал на олимпийските игри в Париж 2024 от натурализираната състезателка Кимия Ализаде.

Неговите деца също продължават спортната традиция в семейството – синът му Калоян Бинев постига успехи в таекуондото, а

дъщеря му Елена Бинева бе част от ансамбъла по художествена гимнастика, влязъл в историята

с въведеното от “24 часа” прозвище “диамантените момичета”, с който стана европейска и световна шампионка.

Последната планирана публична проява на Слави Бинев, свързана с неговата роля в олимпийското движение, трябваше да се състои в деня на неговата смърт - 24 октомври 2026 г. Като председател на федерацията по таекуондо и зам.-председател на БОК беше ангажиран с официалното откриване на международния турнир по таекуондо “Рамус София къп” в столицата. Церемонията беше насрочена за 12 часа и трябваше да премине под съвместния патронаж на Бинев и министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев.

Вместо тържествено откриване състезанието започна с минута мълчание в памет на Слави Бинев.

