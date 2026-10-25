Гюров: Всички тенденции са в наша посока, няма да преговаряме с партии

Покани Йотова на дебат

"Всички тенденции сочат в наша посока. Гледаме уверено напред и се надяваме на подкрепата на всички български граждани".

Това заяви Андрей Гюров в първото си изявление за медиите след края на изборния ден. И добави, че идната неделя с Кандев излизат за победа. Вече е ясно, че Йотова/Вълчев и Гюров/Кандев ще са двойките на балотажа на 1 ноември.

"Това са първите президентски избори от много години насам, които да само президентски, не са заедно с други избори. Виждаме срив в подкрепата за "Прогресивна България" и неучастие на избирателите на някои големи партии. Ние сме достатъчно от подкрепата, която получаваме", коментира Гюров ниската избирателна активност от 20%.

Гюров покани Илияна Йотова на дебат преди балотажа, но само президентски - без кандидат вицетата им.

"Бих искал да призова г-жа Йотова двамата да застанем пред българските граждани в един открит, честен и цивилизован дебат. Да изкажем своите позиции, нашите виждания за това как ще използваме правомощията си и как ще действаме, когато България е изправена пред труден избор. Дължим го на всички български граждани, които гласуваха днес, но най-вече на тези, които останаха вкъщи и ще решат дали да гласуват и кого да подкрепят", каза Андрей Гюров. По-рано днес попитана защо не се яви на дебат с опонента си Илияна Йотова обясни, че досега е търсила диалог с избирателите, но преди втория тур би се явила на дебат.

"Искам да благодаря на всеки един български гражданин, който упражни правото си на вот. България е една и не трябва да се делим на наши и ваши. Благодаря на всички, които подкрепиха нашата кандидат-президентска двойка. Това е огромно доверие, което ни задължава да продължим битката за нова посока на България", каза Гюров. Той излезе заедно с кандидата си за вицепрезидент Георги Кандев и хора от инициативния им комитет, сред които съпредседателите на инициативния им комитет Константин Вълков и Александрина Пендачанска, Васил Стефанов, Мартин Атанасов.

"Не е време за потупване по рамото, предстои ни много работа. Следващата седмица България отново трябва да избира между две личности, две посоки, между два начина за упражняване на президентските правомощия. Вярвам, че на България ѝ трябва активен президент, който може да внася баланс между концентрацията на власт, да обяснява решенията си - и добрите, и лошите, президент, който обединява българските граждани, с не ги разделя", продължи Гюров.

"Започнахме кампанията с инициативен комитет, изграден изцяло на граждански принцип. Видяхме, че успяхме да увеличим подкрепата си многократно и това е една формула, в която се припознаха българските граждани. Ние ще продължаваме да търсим подкрепа от всеки от тях, независимо от партийната им принадлежност. Тези избори няма да бъдат решени в партийните централи", отговори той дали ще търси подкрепа от избирателите на други партии. Екипът им не е водил разговори с партии и няма да го прави.