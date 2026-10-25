Бойкот от ДПС - в някои секции не пуснаха и 1 бюлетина (Обзор)

Тройно повече СИК в Турция, но останаха празни, на места активността беше 10 пъти по-ниска

Бойкот на изборите обявиха в общините Белица и Сунгурларе, чиито кметове Радослав Ревански и Димитър Гавазов бяха арестувани миналата седмица по сигнали за корупция. Същото е положението и в Кърджали и в Турция.

Към 16 часа в единствената комисия в село Лютово, община Белица, от 158 души с право на глас не се беше явил нито един, съобщи БНР. Подобна бе и ситуацията в съседното село Кузьово - един гласувал жител и трима членове на комисията.

До обяд в Гълъбово беше гласувал само един човек, а в Краище - едно от най-големите села в Белица, в урната имаше само девет бюлетини, пет от които бяха на членовете на комисията. “Няма да гласуваме нито аз, нито моето семейство, обидени сме. Той (Радослав Ревански - бел. ред.) за нас е велик и ни е обидно. Ако ни пуснат Ради, ще идем да гласуваме”, каза пред обществената телевизия жител на селото.

Най-ниска в Благоевградско към 16 ч беше активността в Белица - 5,65%, Якоруда - 5,91%, Гърмен - 9,58%, и Сатовча - 10,50%. Именно това са и четирите общини в областта, управлявани от ДПС. За сравнение към този час в Симитли бяха гласували 29,57%.

Общата активност в Благоевградския район е 14,15%. За сравнение на президентските избори през 2021 г. активността към 16 ч е била 24,81%, а на последния вот през април т.г. - 34,04%.

Същото беше положението и в Кърджалийско, видя репортер на “24 часа”. Към 11 часа активността беше едва 2,55%, към 16 ч скочи на 6,76%. Секциите бяха празни, а членовете на комисиите скучаеха. За разлика от други избори, когато ДПС мобилизира избирателите, този път подобна активност нямаше. В Кърджалийско

нямаше открити призиви за бойкот, но въпреки това избирателите масово останаха по домовете си

Показателна беше и активността на политиците от ДПС. Кметът на Кърджали Ерол Мюмюн си пусна снимки от базара на производителите с призив хората да залагат на родно производство. Депутатът Станислав Анастасов пък написа, че денят е “прекрасен за разходка сред природата”.

Най-слабо гласуваха в община Джебел, където до 16 часа до урните отишли едва 5,09% от избирателите.

Спокойно беше и на автогарата в Кърджали, откъдето традиционно пътуват автобусите за Турция. Тук нямаше извънредни курсове от и за южната съседка. Движеха се единствено

автобусите по редовните линии, които отпътуваха пълни към Турция

19,06% е била активността за президент през 2021 г. в Кърджалийско към 16 ч, а за парламент през април - 23,34%.

До следобеда в района бяха подадени три жалби. Две от тях от ПБ - двама кметове не допускали хората да гласуват.

И в Бургаско най-ниска активността остана в доминираните от ДПС общини. В Сунгурларе, където арестуваха кмета Димитър Гавазов, към 16 ч беше 10,74%. В Руен - също с кмет от движението, до урните отидоха 10,98%. В Айтос - също със силен ДПС електорат - само 10,15%.

Това са единствените три общини в областта с активност под 11%

Към този час в областния Бургас например бяха гласували 17,01%, а най-много бяха в Царево - 22,95%. Общата активност беше 15,65%. На президентските избори през 2021 г. към 16 ч в Бургаско са гласували 27,33%, а през април - 35,37%.

8-9% беше активността и в ДПС общините в Разградско: Завет, Лозница, Исперих, Кубрат, Цар Калоян. По-висока е само в Самуил - 20%.

Официалните данни за активността в Турция са малко, но тв кореспондентите показаха празни коридори пред секции, в които традиционно има опашки. До обяд в секцията “Авджълар” в Истанбул бяха гласували едва 50-ина души при 500 на априлските избори, съобщи БНТ. Към 14 ч (13 ч българско време) в 22-те секции в Истанбул са гласували 1244 души, а в 17-те в Бурса - 1019 души, според изселническите организации.

Общо в Истанбул и Бурса гласуваха под 3000 души,

а на априлските избори до секциите в цяла Турция отидоха над 33 хиляди. В една от секциите в Чорлу, където през 2016 г. гласуваха рекордните 2100 души, сега са се явили само около 300. Някои от хората обяснили, че са се отказали да гласуват, понеже никой от кандидатите не отишъл да се срещне с тях и да изложи вижданията си, но биха гласували на балотаж. В Одрин към същия час бяха гласували само 40 души, в Бабаески - 50, а в Люлебургаз - 80 - нетипично ниска активност. В Одринска Тракия са разкрити 15 секции, в девет от които има машини. Общо в Турция секциите са три пъти повече спрямо предходните избори - 78, при 27 през април.

Бойкотът на структурите на ДПС смъква и общата активност. Сега тя е 15,95% при 25,72% през 2021 г. и 34,63% през април.

Проблеми с машините почти нямаше. Към 16 ч са отказали само 23 машини от над 11 хиляди в страната, както и една в САЩ.