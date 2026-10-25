Доклади и нарушения на правилата ли свалиха няколко критични към властта фейсбук страници? (Обзор)

Премиерът: С хумор, сатира и забава в черни краски не се занимаваме

Няколко критични към властта сатирични страници изчезнаха от фейсбук точно за изборите. От МВР и правителството отсякоха - нямат нищо общо.

В събота едновременно паднаха “Копейкин”, “Пуйло” и “Българските елфи”. За това първи съобщи съпредседателят на “Да, България” Ивайло Мирчев. Той обвини МВР, Държавната агенция “Национална сигурност” (ДАНС) и ГДБОП.

“Практиката ДАНС или ГДБОП да се използват за сваляне на сайтове и фейсбук страници е стара и вече сме доказвали намесата им. Наказани досега няма”, написа Мирчев във фейсбук.

Администраторите на страниците създадоха нови профили, но и те бяха свалени в неделя сутринта

“Правителството няма нищо общо със свалянето на някои сатирични страници от социалната мрежа “Фейсбук”, категоричен бе премиерът Румен Радев. “Ние с хумор, сатира и забава в черни краски не се занимаваме. Ако докладите към “Мета” (компанията зад фейсбук) са станали прекалено много за нарушаване на елементарна етика - това е друг въпрос”, допълни той.

Свалянето на страници във фейсбук по искане на държавни органи е публично. “Мета” на всеки шест месеца пуска доклад кои профили е изтрила, коя страна е отправила запитването и защо.

Има и още 2 варианта за изчезването на фейсбук. Единият е при множество докладвания за една и съща страница. Тогава автoмaтичнитe cиcтeми на фейсбук спират профил, но след това има проверка от модератор. Подобни услуги се продават в тъмната мрежа срещу 5000 долара в биткойни.

Най-вероятно обаче не това е причината за блокирането на тези страници. В неделя следобед изчезнаха още 3 профила - на “НРБ-Начало”, “Единъ Завътъ” и БРИКС. Първата е била свалена заради нарушения на стандартите на общността, стана ясно от скрийншот на известието. Друго екранно изображение показва, че БРИКС е била

махната от фейсбук заради платена реклама, която не е отговаряла на условията

Това не е първи случай на махната от фейсбук страница. “Българските елфи” на няколко пъти бе трита от “Мета”. През 2025 г. беше премахната, след като публикува файлове, за които твърдеше, че са кореспонденция от холдинга “Орион”. Преди месец също бе изтрита и създадена отново.

“Копейкин” пък вече е била сваляна по искане на ГДБОП, след като депутати от “Възраждане” поискаха обяснение за видео, в което е унищожено руско знаме в Панагюрище.

През септември 2025 г. беше деактивиран и профилът във фейсбук на инициативата “Правосъдие за всеки”. Организацията съобщи, че като причина “Мета” е посочила съображения за киберсигурност, без да даде подробности.