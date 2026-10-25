Делян Добрев се гъбарка с Борисов: Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!

Добре, че нямаме кандидат! Имаше опасност да спечелим!

Това написа бившият депутат от ГЕРБ Делян Добрев във фейсбук, след като станаха ясни паралелните преброявания на 100% на почти всички социологически агенции. При почти всички тях Илияна Йотова води с минимална разлика пред втория - Андрей Гюров, но според данните на "Маркет Линкс" двойката Гюров - Кандев изпреварва Йотова - Вълчев с 0,8%.

Постът на Добрев идва, след като от ГЕРБ не издигнаха свой кандидат за президентските избори. Решението бе на лидера на партията Бойко Борисов, който отказа да участва в "братоубийствена война".

През септември, когато трябваше да бъде взето това решение, в партията се водеше и вътрешна битка между два лагера. Първият настояваше ГЕРБ да не участва на тези избори, защото били прекалено близки до парламентарните, а партията трябвало да подреди редиците си за следващата есен, когато са местните избори. Тази позиция публично застъпи бившият финансов министър Владислав Горанов, който сравни издигането на собствени кандидати при вече обявената двойка Андрей Гюров и Георги Кандев с "братоубийствена война". Вторият лагер подкрепяше тезата на Делян Добрев, че структурите са готови, търсят реванш и трябва да издигнат свой кандидат. "Не може да си в братоубийствена война, ако не воюваш с брат си. ПП не са ни братя, Горанов, те са ни опоненти точно колкото е Йотова", написа Добрев тогава. И с думите си принуди Борисов да се допита до партията във вътрешнопартийните чатове, за да спре споровете в ГЕРБ.

Ако ГЕРБ издигне кандидат, който ще е проевропейски, ще стане не само да се разделят гласовете, а битката ще е между нас. Това ще е най-голямата услуга, която ще направим на Йотова - да издигнем кандидат, заяви в крайна сметка Борисов.

От структурите преди решението на Борисов летяха познати имена за номинации като Йорданка Фандъкова и Томислав Дончев. А партийният лидер сам се оплака, че кметът на Бургас Димитър Николов бил изхвърлен от надпреварата с избора на града му за "Евровизия".

Още миналата година Бойко Борисов заговори за сътрудничество с ПП и ДБ за обща президентска кандидатура, но те в крайна сметка отказаха. Не издигнаха свой партиен кандидат, но подкрепиха издигнатата от инициативен комитет двойка Андрей Гюров - Георги Кандев.

По време на цялата предизборна кампания, при всяко свое изявление, Борисов категорично повтаряше една и съща позиция: Непоискана подкрепа не даваме. До последно не бе сигурно дали самият той ще пусне бюлетина в неделя, но следобед в Банкя се появи неочаквано, за да гласува. Обясни, че го е направил като лидер на дясна партия, а и гласуването е една от най-големите ценности на демокрацията.