Йотова и Гюров на балотаж след нервни екзитполове (Обзор, графика)

Само 22,5% или милион и половина души пред урните

Костадинов държи около 12%, трима кандидати - по 2-4%: Ивелин Михайлов, Радостин Василев, Иван Христанов

Кандидатпрезидентските двойки Илияна Йотова - Кирил Вълчев и Андрей Гюров - Георги Кандев отиват на балотаж след първия тур на изборите за държавен глава. (Виж на графиката какви бяха данните на 4 социологически агенции към 21,30 ч.)

Костадин Костадинов и Петър Волгин останаха трети.

Големият финал ще е другата неделя, 1 ноември. Нито едното от двете конституционни условия за избор от раз не бе изпълнено - кандидатът да получи над 50% от гласовете и да гласуват 50% от избирателите по списък.

Коментатори цял ден одумваха ниската активност, която попари надеждите от прогнозите да стигне поне 37% и така да задмине най-ниската досега активност на президентски избори в България - 34% на втория тур на миналия вот през 2021 г. Активността остана 22,5%, около 1,5 милиона души и така отбеляза най-ниския интерес към президентски избори у нас.

За причините обясненията са много (виж текста долу). Социолози обаче споделиха, че тази ниска активност цял ден е изкривявала данните от екзитполовете им. Наистина, към 11 часа едни данни показваха разлика между Йотова и Гюров от 20%, други - 7-8 на сто. Към 17 часа някои агенции неофициално съобщаваха, че разликата се е стопила до 2,5%.

Твърдите избиратели на ПП и ДБ, които подкрепят Андрей Гюров, са били мобилизирани, докато твърдите ядра на “Прогресивна България”, която подкрепи Илияна Йотова, са били недостатъчно мотивирани да отидат до урните, обобщи социолог.

След първите трима други трима кандидати успяха да се преборят за резултат от 2-4%. Това са, според “Тренд”, тандемите Ивелин Михайлов - Юлиана Матеева (партия “Величие”) - 3,7%, Радостин Василев - Красимир Манов (партия МЕЧ) - 4%, Иван Христанов и Стоянка Черкезова (инициативен комитет) - 2,2%. 4,5% са гласували с “Не подкрепям никого”.

За сравнение, на първия тур на миналите президентски избори през 2021 г. гласуваха 40,5% - близо 2,7 милиона души, а на втория тур - 34,84%, или над 2,3 милиона души. В историята на българските президентски избори активността на втория тур намалява, с две изключения - през 1992 г. и през 2001 г.

А на парламентарните избори на 19 април тази година избирателната активност достигна цели 51,11%, или над 3,3 милиона души.