Демерджиев за думите на Радев за убийството на Слави Бинев: Не знам какво е имал предвид

Последният човек, които би прибягнал към сваляне на сатирични страници, съм аз, заяви министърът на вътрешните работи

Нямам представа какво е имал предвид премиерът. Така вътрешният министър Иван Демерджиев коментира изказването от по-рано днес на премиера Румен Радев относно убийството на бизнесмена Слави Бинев.

След като упражни правото си на вот днес, министър-председателят каза: "Най-вероятно, има такава възможност, такива убийства да продължат и в бъдеще. Защото вече се вижда и усеща, че олигархията губи контрол, и подземният свят, върху обществените поръчки и финансовите потоци в държавата. И когато ресурсите намаляват, противоборствата за преразпределянето им се изострят".

"Това, което трябва да се отбележи е, че очевидно някои хора губят контрол над паричните потоци, които изтичаха от държавния бюджет, над превзетите институции и това поражда напрежение. МВР следи тези процеси и прави всичко възможно да противодейства на престъпленията, но при убийството на Бинев няма как да предотвратим ситуация, в която някой кани в дома си хора, които впоследствие решават да предприемат такива действия", заяви Демерджиев.

"Убийството на Слави Бинев, колкото и да се правят опити за спекулации с него, не прилича на познатите убийства - „килъри", които причакват жертвата си и я застрелват в подходящ момент. Това не може да се сравнява с други убийства, каза министърът на вътрешните работи.

Той добави, че убиецът на Бинев е бил близък с него, многократно са общували, както са били близки и с другите двама. Те са били допуснати от семейството на Бинев. Изясняваме обстоятелствата, довели до тази развръзка. Не се касае за лица от криминалния контингент, натоварени с такава задача, нито за хора, взели това решение по обичайния за нас начин, добави Демерджиев.

Посочи, че е много грозно да се използват доводи като политическата кариера на Бинев, да се петни паметта на някого. Министърът изрази своите съболезнования.

След повдигането на обвинението е ясно, че сме заловили правилния човек. Има всички доказателства, които по несъмнен начин доказват убийството, заяви министърът.

Министърът на вътрешните работи определи като нелепи обвиненията на опозицията, че МВР сваля сатирични страници от Фейсбук, в отговор на журналистически въпрос на брифинг след края на изборния ден.

Последният човек, които би прибягнал към сваляне на сатирични страници, съм аз. За тези случаи съм направил проверка в МВР и ведомството няма никакво касателство към тях, добави Демерджиев.

Той призова, ако някой има информация, че недобронамерено някой е станал причина операторите да свалят тези страници, да я занесе в МВР, а той ще я предостави на ГДБОП.

Вчера след медийни запитвания от МВР съобщиха, че Дирекция „Киберпрестъпност“ на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ (ГДБОП) няма отношение към деактивирането на няколко сатирични платформи във Фейсбук. Като предполагаеми причини, от министерството посочват масирано докладване от множество потребители или решение на компанията – собственик на социалната мрежа.

Категорично правителството няма нищо общо със свалянето на сатирични страници във Фейсбук, заяви премиерът Румен Радев пред журналисти, след като гласува на днешните президентски избори. Премиерът каза, че е разговарял с министъра на вътрешните работи и и.ф. главен секретар на МВР. Ние с хумора, сатира и забава в черни краски не се занимаваме, коментира Радев.