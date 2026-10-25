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Мечка се разходи до междинна станция на Симеоновския лифт

Виктория Костова
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Мечка

Планинските спасители съветват туристите да се движат на групи или да вдигат шум, който се чува поне на 30 метра

Планински спасител видял мечка в близост до междинна станция на Симеоновския лифт до хижа „Северина". Това съобщиха във фейсбук от Планинската спасителна служба на Българския Червен кръст.

Мястото е близо до резерват Бистришко бранище.  Нормално е в гората там да има мечки, допълниха от спасителната служба. Спасителите съветват туристите да се движат на групи или да се вдига шум, който се чува поне на 30 метра. Ако не е предизвикана, мечката няма да нападне. В случай на среща с мечка, хората трябва да се отдалечат бавно на заден ход с лице към мечката, като не я гледат в очите.

Мечка

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