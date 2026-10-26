Два сценария за властта (и улицата)

Смут, страх, недоверие, цени - с "Няма да им гласувам" българинът наказва политиците

След опасната близост на Йотова и Гюров още 168 часа да решим кой ще успокои тревогите

Още 168 часа получиха българите, за да решат кой ще успокои страховете им за цени, войни, данъци, престъпност...

Всичко това не е в ръцете само на президента, но той трябва да умее да води разговор с политиците - да усеща и да ги спира, когато вземат грешни решения или бавят реформи.

През тези 168 часа щабовете на Илияна Йотова и Андрей Гюров ще правят стратегии, които да мотивират избирателите идната неделя да гласуват.

Със сигурност огромната разлика между президента и бившия служебен премиер, която даваха социолозите, е успокоила феновете на Илияна Йотова (предположение на премиера Румен Радев).

Скъсяването на дистанцията с Андрей Гюров през целия ден на първия тур пък е мотивирало неговата част на електората. Защото първият

най-очевиден факт е ниската активност - едва 21,3%!

Тя бе очаквана не само защото броят на избирателите по списък надвишава броя на цялото население, включително децата (т.е. базата, на която се мери прословутата активност, е изкуствено завишена).

Водещ надали е някакъв страх от машините. По традиция народът гласува по-слабо за държавен глава, независимо че това е най-висшият държавник, когото избира пряко, мажоритарно. Но копаем под досегашните печални рекорди поради поне няколко причини.

Най-силна е общата тревога на българина - както и на всички европейци - от поскъпналия живот. Смут, объркване, вторачване в собствените сметки и проблеми, на чийто фон махва с ръка: “Няма да ходя да им гласувам”. В Париж, Милано, Барселона и Тирана този страх и гняв се изляха по улиците. У нас обаче властта е още млада, а умората от избори - голяма, за да се стигне толкова скоро до такова силно недоволство. Само преди 6 месеца Румен Радев и партията му дойдоха на власт с огромно мнозинство и тези, които споделят вижданията му, още са много над критичния минимум. Сигурно са гневни на цените, но на този етап остават лоялни. Сред факторите за това е, че по другата супертема - тази за войната и мира, се припознават в тезите на премиера. Но така или иначе масово не гласуваха.

На общата активност влияе и решението на Бойко Борисов да не издигне кандидат и

“непоискана подкрепа” да не дава

В последния момент лидерът все пак гласува, но повечето му съпартийци - не.

И ДПС на първия тур пропускат, а за втория ще решават. Има секции с техен електорат, в които никой не отиде. Към обявената от Делян Пеевски задача за “пас” се наслагва

ефектът от акциите на МВР срещу знакови кметове на ДПС

Независимо колко процента ще отчете официално ЦИК, е ясно, че в Деня на будителите България ще избере седмия си президент на втори тур. Тогава възможните сценарии са два.

1. Печели Илияна Йотова - тя става президент, Андрей Гюров - нов партиен лидер

Тук трябва да се отчете профила на първата българка държавен глава. Още с поемането на поста от Радев в началото на годината тя даде ясна заявка, че е радетел на спокойния тон и е готова да направи доста повече от предшественика си за диалог на “Дондуков” 2 с останалите власти.

Да си спомним колко леко - или поне такова усещане остави у широката публика - проведе консултациите преди назначаването на служебното правителство. Дори КСНС, свикан заради ударените кораби в Черно море, не бе толкова драматичен, колкото предполагаше да е насред нервната предизборна кампания.

Може да се предположи, че като победител Йотова ще се поотдалечи от “Прогресивна България” - нещо, което в кампанията си на кандидат, подкрепен от управляващата партия, не можеше да си позволи. Вече като президент дистанцията от всяка политическа сила ще е задължителен белег на висока политическа култура. А от 27-те кандидати за “Дондуков” 2 определено тя е с най-дълго трупана такава.

Разминаванията ѝ с премиера по въпроса за оставката на шефа на НСО например вече подсказват възможен сценарий за дистанциране. Йотова категорично поиска, прие и изпрати на Министерския съвет оставката на генерал Емил Тонев след инцидента между държавния гард и падналата Колтуклиева.

Като дългогодишен евродепутат тя вероятно би показала нюанси и в риториката спрямо ЕС и общата европейска позиция към войната на Путин.

Така градусът на гражданското напрежение до голяма степен

би зависел от умението на Йотова да говори

- с опонентите, със съюзниците, на хората. А дори враговете ѝ отчитат, че тя го може.

И идва въпросът ще скочи ли Андрей Гюров в нов политически проект, за който го насърчават хората около него.

Самият бивш служебен премиер, запитан директно има ли подобни намерения, отговори преди дни: “Нямаме план Б, в кампанията и в тази битка сме за победа”. Близки до щаба му признават, че нагласата за старт на нов проект е много силна, ноГюров не е казал твърдо “да”.

Нахъсването за такъв идва и от възможността в него да влезе Георги Кандев - в кампанията събира симпатиите на различни поколения, вероятно в него припознават един ранен Борисов.

Видимо и с просто око е, че

обичта отдавна отлетя от връзката между ПП и ДБ

Хората на “Демократична България” активно подрепят двойката Гюров/Кандев, включително с дарения. И май биха приели с готовност нов проект, който да стъпи на разтвореното ветрило около фигурите на финансиста и Кандев.

Градската десница не просто да остане да се носи на крилете от кампанията, а да се презареди. Така да се каже, да монетизира сегашния си успех.

Проблемът тук се казва Асен Василев

Лидерът на “Промяната” ще се окаже третият (излишен) в този “любовен триъгълник”. Левите цели с десните мерки и преди бяха трудни за преглъщане от съюзниците му. Сега коментарите му съвсем се разминават с тези на съпредседателите на ДБ. Имаме нещо като фактически развод, който ще бъде официализиран при създаване на нова формация. Която, предполага се, ще черпи фенска маса от същите радетели за промяна, които преди 5 г. издигнаха партията с това име до властта. Тази фенска маса не стига да захрани цели два политичеки проекта.

Може да се предполага, че след победа на Йотова ще има протести и в България, водени от евентуална нова формация около Гюров и Кандев и ДБ. С послания за Русия, цените и превземане на всички власти от Румен Радев.

2. Победа на Андрей Гюров - той става президент, опитният политик Йотова ще е пред личен избор как и с кого да реализира каузите

При този сценарий може да се очаква, че протестите като начин да се разклати управлението ще тръгнат още преди официалното влизане на Гюров и Кандев в президентството през януари. Защото при мнозинство от 131 депутати улицата е единственият канал на опозицията. Цените на бензина, на парното, тези в магазина са катализатор на подобен процес.

Социалната психология ни учи, че хората обичат да вървят след победителя, а той ще е нов. Което теоретично означава, че високата вълна, издигнала “Прогресивна България” на върха, може да започне да спада по-бързо от очакваното.

На този фон управляващите трябва да приемат бюджет, да съкращават чиновници, да правят съдебна реформа, да търсят начини за овладяване на цените. ПБ трябва да брани и шефката на парламента от обвиненията в липса на емпатия и основания да остане на поста... Все трудни задачи и за спокойни времена, да не говорим, когато протестират под прозорците ти.

При подобен сценарий всичко ще зависи от търпението и умението на Радев да не прекрачва граници и да контролира своите, част от които показаха известни дефицити на управленски качества и умения.

Всичко това, което което липсва на управляващите в момента, го притежава Йотова

Тя наложи добрия тон в политическите разговори дори с опоненти, за да бъдат преодолени омразата и разделението. И при сценарий №2 със сигурност нейна кауза ще продължат да са темите, по които работи в последните години - за български културен институт, популяризиране на кирилицата и страната ни като нейна родина, работа с общностите ни зад граница.