Илияна Йотова: Ще съм президент на мира. България ще е гарант за сигурността на Европа

Искам да напомня на българските граждани, че е илюзия да мислят, че ако не гласуват, може да променим нещо в страната. В следващите години трябва да променяме много, за да не върнем страната си, отново в годините на безвремеето, в което пропуснахме толкова много ползи с разделение, с конфронтация....

Така кандидатът за президент Илияна Йотова реши да активира българските избиратели преди задаващия се втори тур на вота за държавен глава идната неделя.

Двойките Илияна Йотова-Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев отиват на балотаж на 1 ноември. А разликата между двамата се оказа много по-малка от предварителните проучвания, които даваха почти двойна преднина за настоящия президент Йотова.

Преди минути Гюров покани Йотова на дебат. Той отказа да търси партийна подкрепа, но разчита да бъде припознат от повече хора за балотажа.

"Позволете ми първо да благодаря на всички български граждани, които днес дадоха гласа си на президентските избори. Благодаря на всички наши избиратели, които подкрепиха нашата кандидат-президентска двойка с г-н Вълчев. Да им благодаря за това, че дойдоха, че не се изплашиха, че не отвърнаха на някои принуждения да си стоят вкъщи. Благодаря им за това, че бяха и толкова активни", запопна изявлението си Йотова.

Тя заяви, следващите години България ще има своя просперитет." Според нея държим "златна карта". "Ще направим така, че България да бъде гарант за сигурността на целия континент" увери настоящият държавен глава.

"В Европа бушува война. Аз през цялото време говорих за това, че съм български президент, който ще бъде президент на мира, защото без мир няма сигурност и няма просперитет. А ние сме длъжни да оставим на българските граждани възможност за бъдеще и за развитие", каза тя.

" Посланието ни за мир трябва да бъде чуто. Това ще правим в следващата една седмица - ще разговаряме още по-категорично с нашите избиратели, с всички български граждани, защото смятам, че а България има своята силна позиция", добави Йотова. И уточни, че България има своята суверенна политика, както и обща с нашите партньори.

"Като президент на всички българи аз не искам по площадите и по улиците да се веят чужди знамена. Аз искам български знамена и сигурни хора, които мислят за своето бъдеще, за това как да развиват семействата си, как да работим за децата, за младите хора", каза Йотова. И подчерта, че е водила позитивна кампания с ясни послания.

На въпрос биха ли потърсили подкрепа от други партии и кандидати, Йотова отговори, че посланията им, както и досега, ще бъдат към всички български граждани."Ние искаме да бъдем още по-убедителни. Ние искаме да разказваме още повече. Ще продължим да водим тази положителна кампания, защото безвремето, за което говорих, беше време на разделение и аз не бих искала България още веднъж да бъде управлявана от сглобка", каза президентът. Йотова отчете, че неучастието на втората по голе ина политическа сила се е отразило на изборната активност.

" Ние не правихме кампании срещу нашите опоненти. За сметка на това пък всички правиха срещу нас такава кампания", обобщи тя изминалия месец.

"За първи път в историята на България жена побеждава на гласуване за президентски избори. Надявам се, че много хора ще гласуват на втория тур следващата седмица и България ще има жена президент. Но искам да се обърна към г-н Георги Кандев да бъде мъж, каня го на дебат", каза кандидатът за вицепрезидент Кирил Вълчев.