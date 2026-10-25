ДБ: Най-значимият фактор за резултата е огромният срив на доверие към управляващите

Благодарим на хората, които излязоха днес да гласуват и подкрепиха Гюров - Кандев. На тези избори демократите бяха подценени от медиите, управляващите, агенциите. Ние видяхме сериозна мобилизация на фона на крайно грозна негативната и разделяща кампания на настоящия президент, на хората които искат силна европейска България, баланс на властите, коректив на едноличната власт.

Това заяви лидерът на ДСБ Радан Кънев, след като станаха ясни резултатите от паралелните преброявания при 100%. Според данните на "Маркет Линкс" двойката Гюров - Кандев изпреварва Йотова - Вълчев с 0,8%.

"Андрей Гюров подходи към тази кампания като кампания към всеки гражданин, той не е търсил и нашата подкрепа. Ние го подкрепихме заради избирателите си, които искаха той да бъде кандидат. Той ще продължи да търси подкрепата на всеки граждан, без значение гласували на първи тур, или е подкрепил друг кандидат. Видяхме, че според екзитполовете част от избирателите на ГЕРБ са гласували за него, благодарим им. Надяваме се през тази седмица най-накрая да се състои този дебат, за който той настояваше от самото начало. Това ще покаже на гражданите за кого да гласуват, кой за тях е най-достоен за държавен глава", коментира съпредседателят на "Да, България" Божидар Божанов.

"Най-значимият фактор е огромният срив на доверие на избирателите към управляващите. Йотова е получила 900 хил. гласа по-малко от "Прогресивна България" на предишните избори, което е много ясен знак", категоричен бе той.