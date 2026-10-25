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Радостин Василев: Гласувайте за Гюров или си стойте вкъщи

Мария Нишанджиева
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Радостин Василев Кадър: Нова тв

Съветвам избирателите си да гласуват по съвест, но в никакъв случай за Илияна Йотова. Тоест или гласувайте за господин Андрей Гюров, или си останете вкъщи. 

Това каза кандидатът за президент от партия МЕЧ Радостин Василев на брифинг пред медиите след края на изборния ден. 

Според паралелните преброявания двойките Йотова-Вълчев и Гюров-Кандев със сигурност отиват на балотаж на 1 ноември. Само 22,5% отидоха до урните днес. Нито едното от двете конституционни условия за избор от раз не бе изпълнено - кандидатът да получи над 50% от гласовете и да гласуват 50% от избирателите по списък.

Радостин Василев и Красимир Манов останаха четвърти в надпреварата с 4,2% според паралелното преброяване на "Маркет линкс". 

"Разбирам колко им е трудно, защото това са два неприемливи за тях избора, но не приемам възможността Йотова да спечели балотажа", каза още Радостин Василев

Той самият каза, че не е решил за кого ще гласува, но ще се опита да го направи. 

Радостин Василев Кадър: Нова тв

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