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Приключи гласуването в Европа, изборният ден продължава за българите зад океана

Богомила Костадинова
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избори СНИМКА: Георги Палейков

Гласуването на територията на Европа за изборите за президент и вицепрезидент на Република България на 25 октомври 2026 г. приключи. По информация на дипломатическите и консулските ни представителства, в тези държави избирателните секции са завършили работа успешно и са предали изборните резултати на Централната избирателна комисия. Това съобщиха от пресцентъра на министерството на външните работи

На територията на Европа най-много избирателни секции бяха разкрити в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия – 82, Германия – 70, Испания – 67 и Италия – 29. В Гърция и Нидерландия бяха разкрити по 24 секции, във Франция – 18, в Австрия – 17, а в Белгия – 16.

Изборният ден продължава за сънародниците ни зад океана. На територията на САЩ те имат възможност да гласуват в 44 секции, а в Канада – в 15. Последни ще гласуват българските граждани в американските щати Аризона, Калифорния, Невада и Вашингтон, както и в канадския град Ванкувър. По информация на дипломатическите ни представителства на територията на САЩ и Канада към момента изборният процес протича без затруднения.

избори СНИМКА: Георги Палейков

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