Прокурорите избраха своите четирима във ВСС

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Това са Пламен Петков, Ивайло Илиев, Ивайло Ангелов и Красимира Филипова

Пламен Петков, който е прокурор в Софийската районна прокуратура, Ивайло Илиев от Окръжната прокуратура – Кюстендил, Ивайло Ангелов от Апелативната прокуратура в София и Красимира Филипова - прокурор във Върховна касационна, са първите членове на новия ВСС.

Те бяха избрани за Прокурорската колегия от професионалната квота. Изборът продължи два дни, тъй като в събота нито един от 25-те кандидати не събра повече от половината от валидните гласове.

Окончателните резултати от балотажа показват, че Пламен Петков е получил 556 гласа, Ивайло Илиев – 496, Ивайло Ангелов - 491, а Красимира Филипова, която беше заместничка на Иван Гешев - 442.

Пламен Петков беше кандидат за делегиран прокурор, а преди месеци един от тримата одобрени за кандидати за европейски прокурор от България в процедурата, която беше отменена.

Ивайло Илиев е наш национален експерт в Евроджъст. Преди това беше помощник на националния член в Евроджъст.

Ивойло Ангелов е бивш следовател от националното следствие и също така бивш шеф на апелативната спецпрокуратура.

Красимира Филипова е прокурор във Върховната касационна прокуратура. Тя беше част от екипа на Иван Гешев, но се ползва с много добро име сред колегите си.