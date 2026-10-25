Жителите на Малорад гласуваха за кмет, но не и за президент, избраха Мартин Диловски

Куриозна ситуация с драстична разлика се получи във врачанското село Малорад - жителите гласуваха за кмет, но не и за президент. Избраха Мартин Диловски, издигнат от ПП „Български гласъ". Той спечели с 437 от гласовете на избирателите. За опонента му Светослав Георгиев, издигнат от ПП „Земеделски народен съюз", са гласували 415 души.

Селото е едно от малкото в страната с избори „2 в 1" - освен националните президентски избори се проведе и балотаж за кмет.

Жителите на Малорад показаха масов интерес към това кой ще управлява селото им. Окончателната избирателна активност за кметския балотаж достигна 61,97%. Интересът към националния избор обаче беше изключително слаб. Председателят на една от комисиите в селото дори коментира с чувство за хумор, че „машината им за президент е хванала паяжини", тъй като хората масово са отказвали да гласуват за държавен глава, концентрирайки се изцяло върху кметския вот.

До частичния избор се стигна, след като правомощията на предишния кмет бяха прекратени предсрочно заради влязла в сила присъда.