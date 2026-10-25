Асен Василев: Изборът на независим президент не трябва да е продукт на партийни договорки

За да имаме истински независим президент, неговото избиране не трябва да е продукт на партийни договорки. Трябва всеки сам по съвест да излезе, да гласува и да подкрепи кандидата, когото смята за по-добър. Това заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Той потвърди подкрепата си за Андрей Гюров, но изключи възможността партията да води преговори с ГЕРБ за балотажа.

Обясни, че Гюров не е търсил подкрепата на ПП, а формацията самостоятелно е решила да застане зад кандидатурата му. Според него всяка партия има право да направи подобен избор, без да бъде обект на натиск от други политически сили.

"На Румен Радев искам да напомня, че преди една година на площада бяхме тук със 120 хил. граждани. Той не посмя да слезе на площада. Хората му дадоха доверие, дадоха му съдбата на България в ръцете", каза той пред Нова тв.

"6 месеца по-късно всички тези хора останаха излъгани. Обеща (Радев - б. р.) да има нормални доходи. Даже ми открадна репликата, че България не е бедна държава, а е прекалено крадена", посочи още той.

Той отправи критики и към икономическата политика на правителството, като предупреди, че предварително обявените параметри на бюджета за 2027 г. предполагат доходите да нарастват по-бавно от инфлацията.

„Това е бюджет на обедняването. Българските граждани ще могат да си купят по-малко", заяви Василев. Той уточни, че окончателната оценка ще бъде направена след официалното внасяне на проектобюджета.

"Ако Бюджет 2027 е с такива параметри, като предварително обявените, мисля, че гражданите сами ще излязат на улиците", каза Василев.