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165 българи гласуваха в Анкара

Виктория Костова
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Анкара.

Общо 165 души гласуваха в двете избирателни секции в Анкара. И в турската столица избирателната активност е много ниска. Това показват данните от извлечението на изборните протоколи след приключването на гласуването.

Според тях кандидат-президентската двойка Андрей Гюров - Георги Кандев е получила 84 гласа, а кандидат-президентската двойка Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 49 гласа от гласоподавателите. 

В Анкара за изборите за президент и вицепрезидент бяха разкрити две секции - едната в Посолството на Република България в Анкара, а другата - в кв. „Пурсаклар", където живее основната част от българските изселници, пише БТА.

Изборният ден в двете секции премина нормално и приключи навреме.

Анкара.

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