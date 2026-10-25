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Първи резултати от ЦИК при 7.37% преброени протоколи: Йотова води с 35.5%, Гюров втори с 30.2%

Богомила Костадинова
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Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува първи официални резултати от президентските избори. При 7.37% преброени протоколи в битката за „Дондуков" 2 води двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев с 35.5%.

Те отиват на балотаж срещу опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев, които получават 30.2% от гласовете.

На трето място остава двойката Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат 13.5%.

4.7% от гражданите не са подкрепили никого.

Радостин Василев и Красимир Манов получават 4.1%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева 4%.

2.3% от гласовете са за Иван Христанов и Стоянка Черкезова. 

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