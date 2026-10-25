Избирател гласувал 3 пъти в една от секциите в София

Избирател е гласувал три пъти в една от секциите в София след проблем с машинното гласуване. За случая съобщи председателят на РИК 24 Йордан Топалов.
„Нарушението се дължи на човешкия фактор", обясни той.
По думите му при първото гласуване машината е разпечатала бележка, която е била смачкана от печатащото устройство. „След което е извикан техник. Той е отстранил дефекта и човекът е гласувал втори път, като бележката е излязла наполовина отпечатана, а на монитора е изписано „Грешка". И са му разрешили трети път да гласува", разказа Топалов пред bTV.
Той уточни, че районната комисия е била уведомена незабавно и са предприети мерки.
„Веднага взехме мерки, отидохме от комисията, съставихме протоколи за това. Човешкият фактор си остава, дори и машини да има", заяви председателят на РИК.
Според него действията представляват сериозно нарушение на изборните правила.
„Това е грубо нарушение на закона, въпреки цялата разяснителна кампания на ЦИК", подчерта Топалов.
Той обясни, че когато машината отпечата бележка, дори тя да е повредена, гласът вече е отчетен.
„Когато принтерът е разпечатал бележката и я е намачкал, на практика този глас е отчетен. На практика там има три отчетени гласа", посочи той.
Председателят на РИК 24 уточни, че сигнал до прокуратурата ще бъде подаден на следващия ден.
„Имаме по-важна работа - да отчетем гласовете днес, но на следващия ден ще бъде подаден", каза Топалов.
Междувременно предаването на изборните протоколи в РИК 24 протича спокойно. Към момента са пристигнали представители на 253 от общо около 500 секционни избирателни комисии.
Очакванията са обработването на протоколите да приключи без продължително чакане до сутринта.