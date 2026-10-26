Първи резултати за Пловдив: При 2,46% обработени протоколи води Йотова

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В региона има кандидати, за които не е гласувал никой

ЦИК публикува първите резултати за Пловдив и при 2,46% обработени протоколи първа е двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев със 171 гласа. За тандема Андрей Гюров-Георги Кандев за гласували 113 души.

В областта Йотова и Вълчев също водят - при минималния брой обработени протоколи от1,29 на сто Йотова и Вълчев имат 299 гласа, а Гюров и Кандев - 138.

В Пловдив само една кандидатпрезидентска двойка не е получила нито един глас и това е Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев. В региона на обаче на този етап няма пусната бюлетина за Камен Тасков и Галя Иванова, Нако Стефанов и Нина Ламбова, Лъчезар Аврамов и Ивайло Дражев, Величка Георгиева и Росен Иванов, Боян Расате и Йордан Манасиев и Венцислав Ангелов и Атанас Стефанов.