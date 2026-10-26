Резултати от ЦИК при 17.86% преброени протоколи: Йотова води с 35.5%, Гюров втори с 30.5%

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Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува нови резултати от президентските избори. При 17.86% преброени протоколи в битката за „Дондуков" 2 към 0 часа води двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев с 35.534%.

Те отиват на балотаж срещу опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев, които получават 30.514% от гласовете.

На трето място остава двойката Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат 13.532%.

4.596% от гражданите не са подкрепили никого.

Радостин Василев и Красимир Манов получават 4.141%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева 4,001%.

2.538% от гласовете са за Иван Христанов и Стоянка Черкезова.