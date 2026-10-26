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Резултати от ЦИК при 30.71% преброени протоколи: Гюров леко скъсява преднината на Йотова - 31.6% срещу 34.8%

Любомир Серафимов
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Централната избирателна комисия (ЦИК) публикува нови резултати от президентските избори. При 30.71% преброени протоколи в битката за „Дондуков" 2 към 1 часа води двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев с 34.801%.

Те отиват на балотаж срещу опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев, които получават 31.672% от гласовете.

На трето място остава двойката Костадин Костадинов и Петър Волгин с резултат 13.130%.

4.430% от гражданите не са подкрепили никого.

Радостин Василев и Красимир Манов получават 4.206%, а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева 4,061%.

2.487% от гласовете са за Иван Христанов и Стоянка Черкезова. 

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