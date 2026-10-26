При 26,84% обработени протоколи в Пловдив: Гюров и Кандев печелят с близо 6%

В областта картинката е различна - Йотова води с над 13 на сто

При 26,84% обработени протоколи в 16 РИК Пловдив-град Андрей Гюров и Георги Кандев водят с близо 6% от гласовете пред Илияна Йотова и Кирил Вълчев. Данните на ЦИК показват, че при 1/4 от преброените гласове двамата са получили 6460 (36,243 на сто), а сочените за основни техни опоненти - 5518 (30,958 на сто).

На трето място се класират кандидатите на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 11,793% от гласовете - 2102, а "Не подкрепям никого" са отбелязали 953 избиратели. Радостин Василев е подкрепен от 4,556% от преброените на този етап пловдивчани (812), докато Ивелин Михайлов е получил вота на 3,063% (546). След него се нарежда Иван Христанов с 531 гласа или 2,979%.

В областта обаче резултатът е различен. На първо място в 17 РИК при 23,16% обработени протоколи се класират Йотова и Вълчев с 38,461 на сто от гласовете. Те са подкрепени от 4788 жители на региона. Гюров и Кандев са на второ място с 25,070% или 3121 избиратели. Зад тях отново са позиционирани Костадинов и Волгин с 1579 гласа (12,684%), следвани от Радостин Василев, който е получил 6,009% - 748 гласа. С "Не подкрепям никого" в Пловдивска област са гласували 650 човека, а кандидатът на "Величие" Ивелин Михайлов е подкрепен от 557 (4,474%). 2,595 на сто от избирателите са се доверили на Иван Христанов, който е получил 323 гласа в областта.