При 97% обработени протоколи в Пловдивско: Йотова отвя Гюров в областта с 2 пъти повече гласове

Подкрепили са я 21 384 жители на региона, а него - 12 699

Близо 2 пъти повече гласове е събрала двойката Илияна Йотова-Кирил Вълчев в сравнение със сочените за основни техни опоненти Андрей Гюров и Георги Кандев при 96,88% обработени протоколи в 17 РИК Пловдив-област. Данните са към 6 ч. и за поставените на първо място са преброени 21 384 гласа (40,067%), докато за вторите са отчетени 12 699 (23,794%).

На трето място остава двойката на "Възраждане" Костадин Костадинов и Петър Волгин с 6930 гласа или 12,985 на сто. След тях е Радостин Василев от МЕЧ, който е подкрепен от 3222 или 6,037% от местните жители. За Ивелин Михайлов от "Величие" са гласували 2467 (4,622%), а за Иван Христанов - 1243 (2,329%). 2597 не са подкрепили нито един от кандидатите в бюлетината.