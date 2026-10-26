Окончателно: Андрей Гюров спечели вота в Пловдив

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При 100% обработени протоколи води пред Илияна Йотова с над 7 на сто от гласовете

Андрей Гюров и Георги Кандев са получили най-много от гласовете на пловдивчани на изборите за президент и вицепрезидент. При 100% обработени протоколи двойката е получила подкрепата на 30 306 жители на втория град, което я поставя на първо място с 37,909%. Зад двамата са Илияна Йотова и Кирил Вълчев, за които са гласували 24 608 пловдивчани - 30,782 на сто.

Трети в града са кандидатите на "Възраждане" - Костадин Костадинов и Петър Волгин с 9655 гласа (12,077%). 3803 пък са бюлетините с отбелязано "Не подкрепям никого".

Радостин Василев от МЕЧ е бил избран от 3132-ма пловдивчани (3,918%), а Ивелин Михайлов от "Величие" - от 2504-ма (3,132%). Иван Христанов е спечелил подкрепата на 2,988% от гласувалите в града (2389).