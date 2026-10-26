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Резултати от ЦИК при 95.29% преброени протоколи: Йотова - 34.598%, Гюров - 32.038%

Александра Николаева
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   Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от президентските избори, проведени на 25 октомври. Данните са към 6:00 ч., публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

При обработени 95.29% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:

Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 34.598%

 Андрей Гюров - Георги Кандев - 32.038%,

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.624%

Радостин Василев и Красимир Манов – 4.605 %

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3.807%

Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2.412%.

При 96.57% преброени протоколи от секциите в чужбина водеща е двойката Гюров-Кандев. Те събират 45.225 на сто от гласовете. Втори са Йотова и Вълчев с резултат 23.143%.

                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

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