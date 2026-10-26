Николай Нанков: Ниската избирателна активност е голям удар по изцяло машинното гласуване

Анализите тепърва предстоят. Но и от самолет се вижда, че Радев катапултира. Балонът се спука. Това написа във Фейсбук депутатът от ГЕРБ Николай Нанков.

"Хората, които го избраха, не отидоха до урните и не гласуваха за неговия кандидат Йотова.

Радев вече няма мнозинство сред избирателите. Няма го и "мобилизираният" вот на прогресистите...", посочва Нанков.

"Въпросът вече не е само кой ще победи на балотажа. А и за легитимността на правителството в очите на гражданите. Рекордно ниската избирателна активност освен всичко друго е и голям удар по изцяло машинното гласуване", завършва Николай Нанков.