Димитър Ганев: Ако Йотова загуби балотажа, опозицията ще поиска оставката на правителството

Загуба на балотажа от Йотова ще вкара правителството в много тежък сценарий. Първото нещо което ще чуем, е как Борисов казва, че през 2016-а като загубил президентските избори, хвърли оставка и отиде на предсрочни парламентарни избори. Няма никакво съмнение, че цялата опозиция ще поискат оставката на правителството.

Около това се обединиха социологът от "Мяра" Първан Симеонов и Димитър Ганев, политолог от "Тренд", които коментираха пред Нова тв първите резултати от изборите, в които Илияна Йотова води с малко Андрей Гюров - 2,5%.

Според Ганев с резултата на Гюров, с оспорвания балотаж, който ще има, ПП-ДБ е легитимирана като основна опозиционна сила.

Първан Симеонов

"Изравнени са шансовете при балотажа. Това са нови избори, зависи и от психологическата обстановка, която е в момента в полза на Гюров, но и зависи как ще се разгърне кампанията. Дали и Прогресивна България може да уплътни потенциала си, който има", каза и Симеонов и добави: "Тези резултати сега не са оценка за Румен Радев, но ако сега загубят балотажа ще бъде оценка. Сега вече има залог.

Според него ГЕРБ по-скоро гласуват за Гюров, малкото от ДПС, които са гласували по-скоро са го направили за Йотова.

"Само преди половин година гласуваха 3 млн., а сега едва 1 млн. - 2 млн. ги няма. Причините са много, но най-вече има електорален трус. Хората останаха с впечатление, че работата е свършена, като ги няма Борисов и най-вече Пеевски", смята още Симеонов.

"ПБ е партия, която изникна от нищото, спечели изборите, но това не е партия, от тези които познаваме, няма установена организационна инфраструктура. При тези избори, където има изключително ниска активност, тази организационна машина която я няма, не може да се прави със задача да си изкара хората. ПБ не участваха и в самата кампания", коментира Ганев.

По думите му до голяма степен Гюров е уплътнил максимално потенциала на демократичната общност. "Мобилизирана е цялата общност, към това се добавя ГЕРБ, части от други формации, включва се и периферията. Сега каква част от тези, които са гласували на първия тур, няма да имат кандидат на втория, и ще познаят Йотова, не е ясно. Симпатизантите на Костадинов клонят към Йотова. Сега въпросът е дали Борисов ще се намеси по-решително, казвам по-решително, защото на първия тур през април от 430 хил. души от ГЕРБ, сега излязоха само 100 хиляди. От тях 50 са на Гюров и 25 за Йотова. ДПС се движи от местната власт, сега мисля, че кметовете са в почивка, по-малко от 50 хиляди души са излезли на тези избори, които са гласували са ДПС през април", добави още Ганев.