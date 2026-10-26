Червен картон от хората и ключов дебат преди балотажа - говорят комитетите на Йотова и Гюров

Че негласувалите българи показаха червен картон на политиците, а предстоящият дебат преди балотажа за президент ще има ключова роля за резултата - около това се обединиха представители на инициативните комитети на Илияна Йотова и Андрей Гюров. Подкрепящите Йотова Любослав Костов и Борис Панкин и подкрепящите Гюров Румяна Бъчварова и Радослав Бимбалов дебатираха в студиото на Нова телевизия след първия тур от президентските избори.

"Сърбите ни показаха как се прави. Хората тук показаха червен картон на политическата общност. Ключов става дебатът", заяви Любослав Костов - член на инициативния комитет на Илияна Йотова. Като икономист той насочи вниманието и към икономическите възгледи на кандидатите. Според него Гюров поставя по-силен акцент върху външната политика, докато темите за доходите, бедността и неравенството остават недостатъчно застъпени в публичните му послания. "Искам да чуя и вицепрезидента Кандев, тъй като досега го виждаме само по клипове и как вдига от лежанка", каза още той. "Андрей Гюров не е довършил нито една работа докрай", каза още Костов.

"Вчера се случи нещо вълнуващо, но то не беше тук. Близко до България. В Белград, където също имаше избори. Да, съгласен съм за червения картон. Но... Червеният картон не е към цялата политическа класа, той е към господин Радев и госпожа Йотова. Спомнете си какво се случи вечерта на 19 април по улиците на София. Нищо. Българските граждани - милион и половина, които гласуваха за Радев, не го подкрепиха с ентусиазъм. Те гласуваха след кампания, която беше доста щедро платена от спонсорите на господин Радев. След нея повярваха, че ще получат категорична промяна.За шест месеца видяха, че това не се случва. Даже напротив", коментира Радослав Бимбалов - член на инициативния комитет на Андрей Гюров.

"Ако има понятие за българска мечта, това е господин Гюров. Успял. С прекрасно семейство. Човек, който излъчва спокойствие и бъдеще", каза той.

Борис Панкин от инициативния комитет на Илияна Йотова акцентира върху бъдещата медийна среща очи в очи преди балотажа. "Хубавото е, че ще има дебат Гюров – Йотова, защото крайно време е да разберем какво мисли господин Гюров за много неща", заяви Панкин. Той добави, че е хубаво да се чуе мнението на Андрей Гюров по важните въпроси вместо "да го гледаме по клипчета". Призова и Георги Кандев да се яви на договорения дебат.

Относно "червения картон" той отчете ролята и на предварителните очаквания и нагласи: "Според мен има една неяснота, която по някакъв начин отне вниманието на хората, които имат право на глас. До преди 72 часа дори социолозите даваха резултати две към едно. Изведнъж това се преобърна", каза Панкин. Според него очакването за категорична победа на Илияна Йотова и Кирил Вълчев е повлияло върху начина, по който избирателите са възприемали изборната надпревара. Той допусна, че липсата на достатъчно яснота за позициите и подкрепата зад кандидатите може да е мотивирала част от гражданите да предпочетат да гласуват на балотаж.

Румяна Бъчварова - член на инициативния комитет на Андрей Гюров, акцентира върху сериозните промени в общественит енагласи. "Кампанията имаше значение - единият кандидат спечели три пъти повече подкрепа", каза тя. И добави, че именно поставените въпроси по време на кампанията са накарали хората да се замислят за ефективността от управлението. "Не съм чула госпожа Йотова да има позиция по икономически теми", каза още Бъчварова.