Йотова-Костадинов 1:1 в с. Лютово с двама гласували

Секцията с най-малко гласували в област Благоевград е в белишкото с. Лютово. Там от 158 избиратели по списък са гласували двама. Това са членове на СИК, които са от друго населено място. По един глас имат Илияна Йотова и Костадин Костадинов.

В останалите села от общината избирателната активност е изключително ниска. В Златарица и Орцево са гласували по 6-има, в Гълъбово и Кузьово - по 5-има, урните са пуснати по десетина бюлетини, които са пуснати основно от членовете на СИК. В Черешово са гласували седем души, а в Палатик - с един повече. Това са основно членове на СИК. Във всички секции повечето гласове са за Илияна Йотова.

В община Белица и съседната Якоруда избирателната активност е най-ниска - малко под 6%.

Три дни преди вота ГДБОП арестува кмета на община Белица Радослав Ревански, което бе една от причините причина местните да не гласуват. Неучастието на ДПС също повлия. На всички избори досега в двете общини избирателната активност е винаги по около 80%, а партията на Делян Пеевски получава почти всички гласове.