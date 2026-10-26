При 98.99% преброени протоколи: Йотова - 34.699%, Гюров - 31.984%

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Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от президентските избори, проведени на 25 октомври. Данните са към 8:00 ч., публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

При обработени 98.99% протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:

Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 34.699%

Андрей Гюров - Георги Кандев - 31.984%

Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.574%

Радостин Василев и Красимир Манов – 4.614%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3.796%

Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2.399%