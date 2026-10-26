Андрей Гюров печели вота на българите в Гърция, Илияна Йотова остава втора

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Андрей Гюров получава най-голяма подкрепа сред българските избиратели в Гърция на първия тур на президентските избори, проведени на 25 октомври. Това показват междинните данни на Централната избирателна комисия (ЦИК) към 06:00 часа на 26 октомври, при обработени 96,57% от секционните протоколи.

Кандидатпрезидентската двойка Андрей Гюров – Георги Кандев получава 834 гласа, или 39,30% от действителните гласове. На второ място се нареждат Илияна Йотова и Кирил Вълчев с 473 гласа, или 22,29%.

Трети са Костадин Костадинов и Петър Волгин с 308 гласа (14,52%). Следват Радостин Василев и Красимир Манов със 177 гласа (8,34%) и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева със 175 гласа (8,25%). Иван Христанов и Стоянка Черкезова получават 40 гласа (1,89%).

Разликата между първите две кандидатпрезидентски двойки в Гърция е 361 гласа, или 17,01 процентни пункта.

За изборите в Гърция бяха разкрити 24 избирателни секции, включително в Атина, Солун, Кавала, Каламата, Комотини, Халкидики, Патра и на гръцките острови.

Двете кандидатпрезидентски двойки ще се изправят една срещу друга на балотажа на 1 ноември.

Окончателното разпределение на гласовете на българите в Гърция ще стане ясно след обработването на всички секционни протоколи.