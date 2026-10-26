При 99.94% преброени протоколи: Йотова - 34.763%, Гюров - 31.947%

Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от президентските избори, проведени на 25 октомври.
Данните са към 9 ч., публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).
При обработени 99.94 % протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:
Илияна Йотова - Кирил Вълчев - 34.763%
Андрей Гюров - Георги Кандев - 31.947%
Костадин Костадинов и Петър Волгин - 12.545%
Радостин Василев и Красимир Манов – 4.608%
Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 3.788%
Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 2.393%