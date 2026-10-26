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При 99.94% преброени протоколи: Йотова - 34.763%, Гюров - 31.947%

Александра Николаева
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  Централната избирателна комисия публикува междинните резултати от президентските избори, проведени на 25 октомври.

Данните са към 9 ч., публикувани на сайта на Централната избирателна комисия (ЦИК).

При обработени  99.94 % протоколи на секционните избирателни комисии (СИК) в районните избирателни комисии (РИК) резултатите са:

Илияна Йотова - Кирил Вълчев -  34.763%

Андрей Гюров - Георги Кандев -  31.947%

Костадин Костадинов и Петър Волгин -  12.545%

Радостин Василев и Красимир Манов –  4.608%

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева –  3.788%

Иван Христанов и Стоянка Черкезова –  2.393%

                                                                                                                                                                                                                             

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