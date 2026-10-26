Йотова и Вълчев водят с 47,219% от гласовете в област Смолян при 100% обработени протоколи

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Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев получават най-голяма подкрепа според представените резултати от гласуването. За тях са подадени 9 492 гласа, или 47,219% от общия брой.

На второ място се нареждат Андрей Гюров и Георги Кандев с 4 138 гласа (20,585%), а третата позиция е за Костадин Костадинов и Петър Волгин, които получават 2 146 гласа (10,676%).

Опцията „Не подкрепям никого" са избрали 1 159 избиратели, което представлява 5,766% от гласовете.

Сред останалите кандидатски двойки Радостин Василев и Красимир Манов получават 738 гласа (3,671%), Иван Христанов и Стоянка Черкезова – 645 гласа (3,209%), а Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева – 519 гласа (2,582%).

Ивайло Симеонов и Косьо Стойчев събират 364 гласа (1,811%). Георги Димов и Димитър Шивиков получават 135 гласа (0,672%), а Росен Миленов и Иван Иванов – 120 гласа (0,597%).

Останалите кандидатски двойки получават под 100 гласа всяка. Подкрепата за тях варира между 13 и 61 гласа.