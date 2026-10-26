В област Пазарджик окончателно- Йотова с 39,94 % доверие

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Сегашният президент Илияна Йотова спечели 39,94 % от доверието на жителите в Област Пазарджик. Това сочат резултатите при 100% обработени протоколи на секционните избирателни комисии. За двойката са гласували 16 503-ма избиратели. На второ място са Андрей Гюров и Георги Кандев, които печелят 23,85% или 9853 гласа.

За Костадин Костадинов и Петър Волгин са гласували 5497 избиратели или 13,304%, за Радостин Василев и Красимир Манов – 3055 гласа или 7,394%.

Общо 14 кандидатпрезидентски двойки са с под 100 гласа. Двойката Иво Лулчев- Стефан Попов, които са от Пазарджик, са събрали доверието на 252-ма избиратели или 0,610 %. С "не подкрепям никого" са гласували 1680 избиратели или 4,066%.