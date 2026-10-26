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Мъж е в болница с опасност за живота след бой през заведение във Велико Търново, има задържан

Дима Максимова

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22- годишен великотърновец е задържан за зверски побой над 41-годишен пред заведение в старата столица.

Около 2,30 ч. в неделя в полицията се обадил пребитият и съобщил, че същата вечер пред заведение в областния град му е бил нанесен побой от няколко души.

Екипите на полицията и Спешна помощ го открили да лежи в безпомощно състояние на тротоар. Откаран е във великотърновската болница и настанен за лечение, с опасност за живота.

В хода на разследването е установено, че съпричастен към деянието е 22-годишен местен жител, неизвестен до момента на полицията.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава под наблюдението на прокуратурата.

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