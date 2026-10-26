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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23807373 www.24chasa.bg

69 пожара са изгасени в страната за ден

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Пожарна СНИМКА: Архив

През изминалото денонощие са потушени 69 пожара. Един човек е пострадал, съобщиха от МВР.

С преки материални щети са възникнали 11 пожара. Три от тях са станали в жилищни сгради, два - в промишлени сгради, един - в съоръжения на открито, има и пет други.

Без нанесени материални щети са възникнали 58 пожара, от които 15 са били в сухи треви, горска постеля и храсти; един - в стърнища; 32 - в отпадъци; четири са предизвикани от готварски уреди и комини, шест - други.

Извършени са 27 спасителни дейности и помощни операции. Пожарникарите са участвали в акции в пет катастрофи, оказали са техническа помощ, включително отстраняване на опасни предмети, както и съдействие на граждани и други структури и ведомства.

Лъжливите повиквания към екипите на пожарната са били четири.

Пожарна СНИМКА: Архив

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