Андрей Райчев: Това е най-ниското участие на българите в каквито и да било избори, имаме извънредно събитие

Първият тур на президентските избори през 2026 г. са извънредно събитие в историята, обяви социологът Андрей Райчев. И обясни какво стои зад думите му.

„Това е най-ниското участие на българите в каквито и да било избори. Включително на абсолютно неинтересуващите ги европейски избори. Национални избори... Тоест имаме извънредно събитие", каза Андрей Райчев пред bTV.

"През 2016 г. на първи тур на президентските избори гласуваха почти 4 милиона души. През 2021 г. гласуваха 2,5 милиона. Президентските избори са любимите на българите. Особено първият тур на президентските избори - това е нещо, което българите обичат да правят. Разбират го, харесват си хората, следят ги... Обикновено на втория тур на президентски избори се явяват по-малко хора, отколкото на първия. С едно изключение. Едно-единствено. Това е случаят Първанов - Стоянов, когато имаше изненада на първия тур. Първанов тогава го изпревари. Пак беше нещо от сорта на 32 срещу 33 процента. И пак беше за червения кандидат. Тогава на втория тур излязоха рязко повече хора. Тоест обикновено имаме модел - голям наплив на първи тур, спад на втори и победа на един от двамата. Сега е обратното. За първи път имаме рязък спад. Огромен", коментира Андрей Райчев.

"Събитието е извънредно. И аз мога да кажа защо е станало така, чак като видя какво ще направят на втория тур. Има две възможни хипотези. Радев и Йотова са "глобени" - това е хипотеза номер едно, която техните противници прегръщат. И втори вариант - това да е жълт картон", каза още социологът. И за финал допусна, че настоящата пасивност "ще се излее евентуално на втория тур в завръщането на няколкостотин хиляди души на терен, защото това са техните хора".

PR експертът Диана Дамянова обясни къде са сбъркали кандидатите, за да се стигне до това извънредно събитие. "Тази кампания беше изцяло негативна. Тя беше „Не гласувайте!". Тя беше такава, която в България не работи. Това от 40 години вече го въртим. Всички негативни кампании водят до това, че хората не излизат да гласуват", каза тя. "Изборите изглеждаха абсолютно предрешени. Те са като първия етап във Формула 1 - важно е как ще се подредят, а не кой ще победи в съответното състезание. И цялата тази комбинация, плюс ненавистта на българите към политическата класа, доведе до това", добави Дамянова.

"Ниската избирателна активност засяга едни 500-600 хиляди души, които очевидно не са отишли да гласуват. Имаме и две политически сили, които отказаха да гласуват. Вестта за смъртта на Борисов и Пеевски е твърде рано обявена. Защото, ако те успяват да си подредят електората - особено Пеевски, значи все пак имат контрол върху бившия си електорат", коментира още Диана Дамянова.